Акторка Дженна Фішер розповіла, що з цікавих причин втратила роль у ситкомі CBS "Людина з планом", у якому також грав Метт Леблан.

Про це повідомляє журнал People.

Фішер, відома за роллю Пем в серіалі Офіс, повинна була зіграти дружину Метта Леблана, що зіграв Джої у серіалі “Друзі”. Однак акторку звільнили після виходу пілотної серії, оскільки “глядачі не вірили, що Пем та Джої могли одружитися”.

Потім творці серіалу зізналися, що отримали несхвальні відгуки про пару.

“Вони сказали – це буквальна цитата, вони сказали: “Ми не віримо, що Пем вийде заміж за Джої. Хімія між цими двома не працює”. Ось такий відгук вони отримали”, – розповіла акторка.

Фішер додала, що глядачі сприймали їх лише як Пем та Джої. Тому відгуки були такими.

За її словами, режисери навіть не відразу повідомили їй про звільнення. Акторка дізналася про це перед вильотом на зйомки.

Режисери випустили 4 сезони серіалу “Людина з планом” з 2016 по 2020 рік на CBS. Роль дружини Леблана зіграла Ліза Снайдер.