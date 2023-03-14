Зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега може знятися у фільмі "Бітлджус 2" Тіма Бертона – продовження культового комедійного фентезі 1988 року.

Про це інформує Hypebeast.

Як повідомляється, Дженну Ортегу розглядають на роль дочки Лідії Дітц, яку в оригіналі зіграла Вайнона Райдер. Крім того, зазначено, що “Бітлджус 2” буде не першим спільним проєктом Дженни Ортеги та Тіма Бертона. Акторка зіграла Венсдей Аддамс в однойменному серіалі режисера.

Також додається, що Ортега знялася у фільмі “Крик 6” та серіалі “Ти”.

Очікується, що Тім Бертон виступить режисером фільму “Бітлджус 2”. Зйомки повинні розпочатися наприкінці травня чи на початку червня в Лондоні.