Про це інформує Hypebeast.
Як повідомляється, Дженну Ортегу розглядають на роль дочки Лідії Дітц, яку в оригіналі зіграла Вайнона Райдер. Крім того, зазначено, що “Бітлджус 2” буде не першим спільним проєктом Дженни Ортеги та Тіма Бертона. Акторка зіграла Венсдей Аддамс в однойменному серіалі режисера.
Також додається, що Ортега знялася у фільмі “Крик 6” та серіалі “Ти”.
Очікується, що Тім Бертон виступить режисером фільму “Бітлджус 2”. Зйомки повинні розпочатися наприкінці травня чи на початку червня в Лондоні.
- Актриса Дженна Ортега розповіла про виснажливі графіки зйомок серіалу, що змушував її “істерично” плакати й не спати протягом тривалого періоду.
- Актриса Дженна Ортега, яка стала популярною завдяки серіалу “Венсдей”, з’явилася на церемоні нагородження премією “Золотий глобус” у вбранні від Gucci.
- Творці серіалу Wednesday Ел Гоф та Майлз Міллар розмірковують про потенційне майбутнє Дженни Ортеги у ролі Венздей, зауважуючи, що персонажі “розкриваються самі”. Другий сезон базуватиметься на подальшому розвитку взаємовідносин учнів школи, а також Венздей та її мами Мортисії.
- Наступні сезони оригінального серіалу Wednesday від Netflix можуть вийти на стрімінговому сервісі Amazon Prime Video.