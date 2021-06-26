Голлівудська актриса Дженніфер Еністон не підтримала зірку серіалу "Друзі" Метью Перрі, який надто переживав через те, що глядачам не подобалися його жарти.

Про це повідомляє видання ETonline.

Еністон розповіла, що вони дружили десятиріччями, але вона навіть не уявляла, що Перрі було так погано від того, що глядачі в масовці не сміються з його жартів.

Саме під час останнього епізоду “Друзів” 51-річний Перрі розповів, що в нього буквально починалися конвульсії, коли аудиторія в студії не сміялася над його жартами.

“Мені здавалося, що я помру, якщо вони не розсміються… Це мені шкодило”, – сказав екранний Чендлер.

Його слова здивували не лише Еністон. Фібі (Ліза Кудроу) сказала:

“Ти тоді нам про це не говорив”.

“Я не розумію такого рівня тривожності та знищення самого себе, як це було в Метью… якщо глядачі не сміялися. Спустошення – це точно не те, до чого треба було себе довести… Я його не розумію і не підтримую в цьому”, – сказала Еністон.