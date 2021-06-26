Про це повідомляє видання ETonline.
Еністон розповіла, що вони дружили десятиріччями, але вона навіть не уявляла, що Перрі було так погано від того, що глядачі в масовці не сміються з його жартів.
Саме під час останнього епізоду “Друзів” 51-річний Перрі розповів, що в нього буквально починалися конвульсії, коли аудиторія в студії не сміялася над його жартами.
“Мені здавалося, що я помру, якщо вони не розсміються… Це мені шкодило”, – сказав екранний Чендлер.
Його слова здивували не лише Еністон. Фібі (Ліза Кудроу) сказала:
“Ти тоді нам про це не говорив”.
“Я не розумію такого рівня тривожності та знищення самого себе, як це було в Метью… якщо глядачі не сміялися. Спустошення – це точно не те, до чого треба було себе довести… Я його не розумію і не підтримую в цьому”, – сказала Еністон.
- Раніше повідомлялось, що актор Меттью Перрі розійшовся зі своєю коханою Моллі Гурвіц.