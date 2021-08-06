Американська актриса Дженніфер Еністон перестала спілкуватися з деякими людьми зі свого оточення, які відмовилися від вакцинації проти коронавірусу.

Про це пише журнал People.

“Я щойно втратила кілька людей в моєму щотижневому розпорядку, які відмовилися або не повідомили, чи були вони вакциновані, і це прикро. Я вважаю, що ваш моральний і професійний обов’язок – повідомити про це”, – зазначила Еністон.

Вона додала, що це складно, тому що кожен має право на власну думку, “але багато з них не здаються заснованими ні на чому крім страху або пропаганди”.

Дженніфер виступала за соціальне дистанціювання та інші запобіжні заходи щодо COVID-19 з моменту початку пандемії в березні 2020 року. Вона також закликала своїх фанатів носити маски.