Про це пише журнал People.
“Я щойно втратила кілька людей в моєму щотижневому розпорядку, які відмовилися або не повідомили, чи були вони вакциновані, і це прикро. Я вважаю, що ваш моральний і професійний обов’язок – повідомити про це”, – зазначила Еністон.
Вона додала, що це складно, тому що кожен має право на власну думку, “але багато з них не здаються заснованими ні на чому крім страху або пропаганди”.
Дженніфер виступала за соціальне дистанціювання та інші запобіжні заходи щодо COVID-19 з моменту початку пандемії в березні 2020 року. Вона також закликала своїх фанатів носити маски.
- Раніше повідомлялось, що 52-річна голлівудська актриса Дженніфер Еністон вирішила на певний час відмовитися від дієт. Тепер вона дозволяє собі будь-що з улюблених страв, не підраховуючи кількість спожитих за день калорій.