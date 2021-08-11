Відповідне фото вона опублікувала в Instagram Stories.

В цьому році Теру виповнилося 50 років. З нагоди ювілею Дженніфер опублікувала фото іменинника і привітала його зі святом.

На першому знімку Теру дивиться в камеру, одягнений в костюм і, піднявши брову, в той час як його собака, сидить поруч з ним на задньому плані.

“З Днем Народження”, – написала Еністон поверх фотографії.

На наступній світлині вона показала свого колишнього з голим торсом, в білому козирку Nike.

“Воістину єдиний в своєму роді. Люблю тебе!” – додала акторка.

Еністон і Теру почали зустрічатися в 2011 році і заручилися в 2012 році, перш ніж зв’язали себе узами шлюбу в серпні 2015 року. Вони оголосили про свій розрив на початку 2018 року.

Зазначимо, що 15 квітня цього року Джастін Теру прокоментував свій розрив з Еністон. За його словами, інформація про те, що пара розійшлася через бажання жити на різних узбережжях, не відповідає дійсності.

Тоді ж Теру наголосив, що вони з Дженніфер залишилися друзями і продовжують регулярно спілкуватися.

“Подобається вам це чи ні, але у нас не було цього драматичного розколу, і ми любимо один одного. Я щирий, коли говорю, що дорожу нашою дружбою… Для мене особисто було б втратою, якби ми не спілкувалися. І я хотів би думати про неї те ж саме”, – зазначив він.