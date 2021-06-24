Голлівудська акторка Дженніфер Еністон розповіла, що в одному з епізодів серіалу "Друзі" їй довелося працювати в кадрі з "неприємним актором", ім'я котрого відмовилася називати.

Про це вона розповіла під час Шоу Говарда Стерна, повідомляє Cosmopolitan.

За словами Еністон, той актор зовсім не хотів зніматися в серіалі. Вона стверджує, що через багато років після знімання він неодноразово перепрошував через той епізод.

“Смішно, що той чоловік перепросив за свою поведінку через багато років і просто сказав: “Я так нервував, якщо чесно, що поводився дивно”, – розповіла Дженніфер.

Однак, актриса впевнена, що актор поводився так, нібито-то він був “вище того, щоб зніматися в ситкомі”.

Еністон розповіла, що під час генеральних прогонів продюсери та решта акторів намагалися вмовити “запрошену зірку” сміятися з жартів головних героїв, хоча вони й були “примітивними”.

Вона додала, що не варто намагатися здогадатися — про якого актора йдеться.

“Це був не доктор Річард Бек, ні. Том Селлек був справжнім янголом… Ви ніколи не здогадаєтеся, про кого я”, – сказала акторка.

Нагадаємо, що раніше американська акторка Дженніфер Еністон розповіла, чи хоче вона вийти заміж. 52-річна зірка “Друзів” відкрита для нових стосунків, але застосунки для знайомств – не її найкращий спосіб пошуку когось.