Про це повідомляє видання Pop Culture.

Краща подруга 52-річної Еністон – актриса Андреа Бендеуолд. 4 березня вона відсвяткувала день народження. На честь свята Еністон вирішила розкрити зміст зробленого татуювання.

“З днем ​​народження, Андреа. Ти мені стала як сестра, все-таки 37 років дружимо. І найкраще попереду”, – написала голлівудська актриса в Instagram.

Як виявилося, у Дженніфер та Андреа – однакові тату. Вони зробили їх на честь дружби.

Крім цього, раніше Еністон розповідала, що вважає “11” щасливим числом. Вона народилася 11 лютого і вірить, що ця цифра приносить їй удачу. Крім цього, “11” нагадує їй про улюбленого пса, який помер в 2011 році.