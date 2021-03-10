Про це повідомляє видання Pop Culture.
Краща подруга 52-річної Еністон – актриса Андреа Бендеуолд. 4 березня вона відсвяткувала день народження. На честь свята Еністон вирішила розкрити зміст зробленого татуювання.
“З днем народження, Андреа. Ти мені стала як сестра, все-таки 37 років дружимо. І найкраще попереду”, – написала голлівудська актриса в Instagram.
Як виявилося, у Дженніфер та Андреа – однакові тату. Вони зробили їх на честь дружби.
Крім цього, раніше Еністон розповідала, що вважає “11” щасливим числом. Вона народилася 11 лютого і вірить, що ця цифра приносить їй удачу. Крім цього, “11” нагадує їй про улюбленого пса, який помер в 2011 році.
- Актриса Дженніфер Еністон з’явилася в онлайн-режимі 72-ї церемонії вручення головної телевізійної премії США “Еммі”, але не одна – до неї приєдналися подруги по серіалу “Друзі” Кортні Кокс і Ліза Кудроу.