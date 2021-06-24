Голлівудська акторка Дженніфер Еністон зізналася, що не тримає образ на ексчоловіка Бреда Пітта та може спілкуватися з ним без ніяковіння.

Про це вона розповіла у розмові з радіоведучим Говардом Стерном, інформує Е!

Зокрема, інтерв’юер поцікавився, чи не було їй незручно, коли вона знову зустрілася з колишнім чоловіком на церемонії “Оскар”. Однак зірка чітко відповіла “ні”.

Акторка додала, що вони з Бредом перебувають у дружніх стосунках. Вона не відчуває ніяковості під час спілкування з ним. Навпаки, експодружжя завжди весело проводить час. Їм комфортно знаходитися поруч, попри важке розлучення.

“Ми з Бредом друзі. В цьому немає нічого дивного”, – зазначила Еністон.

56-річний Пітт і 51-річна Еністон були одружені з 2000 по 2005 рік і нещодавно відродили свою дружбу, кульмінацією якої стало дружнє вітання за лаштунками церемонії нагородження Гільдії кіноакторів на початку цього року.

Нагадаємо, що раніше американська акторка Дженніфер Еністон розповіла, чи хоче вона вийти заміж. 52-річна зірка “Друзів” відкрита для нових стосунків, але застосунки для знайомств – не її кращий метод пошуку когось.