Голлівудські акторки й телеведучі Дженніфер Еністон та Різ Візерспун зізналися, що хочуть запросити на “Ранкове шоу” свою зіркову колегу - Крістіну Епплгейт.

Про це повідомляє видання Just Jared.

“Нам потрібна Крістіна Епплгейт, щоб вона приєдналася до нас. Це було б весело”, – поділилася Різ.

Дженніфер погодилася з нею: “Ми знаємо. Ми повинні зробити щось подібне”.

Зазначимо, що Візерспун та Епплгейтс зіграли ролі сестер Еністон у серіалі “Друзі” – Джилл та Емі.

Емі, яку зіграла Крістіна, з’являлася у двох епізодах серіалу. Однак вона не знімалася разом з Різ.

Прем’єра другого сезону “Ранкового шоу” відбудеться цієї п’ятниці, 17 вересня, на Apple TV+.