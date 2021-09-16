Про це повідомляє видання Just Jared.
“Нам потрібна Крістіна Епплгейт, щоб вона приєдналася до нас. Це було б весело”, – поділилася Різ.
Дженніфер погодилася з нею: “Ми знаємо. Ми повинні зробити щось подібне”.
Зазначимо, що Візерспун та Епплгейтс зіграли ролі сестер Еністон у серіалі “Друзі” – Джилл та Емі.
Емі, яку зіграла Крістіна, з’являлася у двох епізодах серіалу. Однак вона не знімалася разом з Різ.
Прем’єра другого сезону “Ранкового шоу” відбудеться цієї п’ятниці, 17 вересня, на Apple TV+.
- Раніше Дженніфер Еністон зізналася, що хоче стосунків з чоловіком, який не пов’язаний з Голлівудом.