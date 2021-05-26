Про це повідомляє журнал Just Jared.
Так, завтра, 27 травня, на платформі HBO Max вийде спецвипуск серіалу “Друзі: Возз’єднання”.
Напередодні довгоочікуваної прем’єри Дженніфер Еністон, Кортні Кокс і Ліза Кудроу дали інтерв’ю для Access Hollywood.
На питання про те, хто став їх найулюбленішими запрошеними в серіал зірками, акторки назвали Бена Стіллера, Різ Візерспун, Чарлі Шина.
У якийсь момент Еністон додала: “Пітт був чудовим, фантастичним!”.
Нагадаємо, Бред з’явився в дев’ятій серії восьмого епізоду серіалу, в якому зіграв колишнього однокласника Рейчел Грін. За сюжетом, він її ненавидів.
- Раніше американський стрімінговий сервіс HBO Max представив тизер спеціального випуску серіалу “Друзів”.
- Голлівудські актори Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудров, Метт Леблан, Метью Перрі та Девід Швіммер зворушливо описали свої емоції, коли вперше за стільки років зібралися на знімальному майданчику серіалу “Друзі”.