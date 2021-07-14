Про це повідомляє Just Jared.
У Instagram Stories акторка поділилася фотографією зі зйомок спеціального випуску.
Дженніфер написала: “Вітаю мою сім’ю “Друзів” з чотирма номінаціями на “Еммі”.
Вона додала: “Це було особливе возз’єднання для нас, і ми дуже раді поділитися всім цим з вами”.
Дженніфер також подякувала режисеру Бену Вінстону, який “зробив все це можливим”.
“Ви молодець, і ми вас любимо!” – написала вона.
Аналогічне привітання опублікувала і колеги Еністон – Ліза Кудроу та Кортні Кокс.
Зазначимо, що оригінальний серіал “Друзі”, який виходив з вересня 1994 по травень 2004 року, висувався на “Еммі” 44 рази в різних номінаціях і завоював 6 нагород. У 2002 році Дженніфер Еністон отримала нагороду, як видатна акторка комедійного серіалу, а в 1998 аналогічну нагороду отримала Ліза Кудроу.
- Нагадаємо, американська телевізійна академія оголосила номінантів 73-й щорічної телевізійної премії “Еммі”. У номінації Найкращий спецвипуск для телебачення (Outstanding Variety Special) потрапив спецвипуск “Друзі. Возз’єднання”.