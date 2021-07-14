Про це повідомляє Just Jared.

У Instagram Stories акторка поділилася фотографією зі зйомок спеціального випуску.

Дженніфер написала: “Вітаю мою сім’ю “Друзів” з чотирма номінаціями на “Еммі”.

Вона додала: “Це було особливе возз’єднання для нас, і ми дуже раді поділитися всім цим з вами”.

Дженніфер також подякувала режисеру Бену Вінстону, який “зробив все це можливим”.

“Ви молодець, і ми вас любимо!” – написала вона.

Аналогічне привітання опублікувала і колеги Еністон – Ліза Кудроу та Кортні Кокс.

Зазначимо, що оригінальний серіал “Друзі”, який виходив з вересня 1994 по травень 2004 року, висувався на “Еммі” 44 рази в різних номінаціях і завоював 6 нагород. У 2002 році Дженніфер Еністон отримала нагороду, як видатна акторка комедійного серіалу, а в 1998 аналогічну нагороду отримала Ліза Кудроу.