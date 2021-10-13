Дженніфер Еністон відсвяткувала рік з моменту «усиновлення» цуценя: фото

Про це вона повідомила у своєму Instagram-акаунті.
Дженніфер опублікувала добірку милих фото Честерфілда і зазначила, що її улюблений хлопчик насправді вже не такий і маленький, як раніше.
“Один рік з моїм милим, ласкавим, і я б сказала балакучим (гавкає на повітря), слухняним і вже не таким маленьким Лордом Честерфілдом”, – прокоментувала вона пост.
Відомі друзі акторки в коментарях привітали її зі знаменною подією.
Зірка оголосила, що вона взяла цуценя з притулку в жовтні 2020 року. Тоді вона заявила, що маленький песик Честерфілд буквально вкрав її серце.
Акторка також зняла відео, в якому показала, як малюк солодко спить з кісточкою в роті.
“Честерфілд, ти заснув з кісточкою в роті? Мені здається, так”, – говорить в ролику Еністон.
Варто зазначити, що Честерфілд не перший вихованець Дженніфер. У неї вже є метис з кличкою Клайд і біло-чорний пітбуль Софі.
View this post on Instagram
- Раніше Дженніфер Еністон в новому інтерв’ю тепло відгукнулася про колишнього чоловіка, голлівудського актора Бреда Пітта.