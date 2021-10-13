Дженніфер Еністон відсвяткувала рік з моменту «усиновлення» цуценя: фото

Про це вона повідомила у своєму Instagram-акаунті.

Дженніфер опублікувала добірку милих фото Честерфілда і зазначила, що її улюблений хлопчик насправді вже не такий і маленький, як раніше.

“Один рік з моїм милим, ласкавим, і я б сказала балакучим (гавкає на повітря), слухняним і вже не таким маленьким Лордом Честерфілдом”, – прокоментувала вона пост.

Відомі друзі акторки в коментарях привітали її зі знаменною подією.

Зірка оголосила, що вона взяла цуценя з притулку в жовтні 2020 року. Тоді вона заявила, що маленький песик Честерфілд буквально вкрав її серце.

Акторка також зняла відео, в якому показала, як малюк солодко спить з кісточкою в роті.

“Честерфілд, ти заснув з кісточкою в роті? Мені здається, так”, – говорить в ролику Еністон.

Варто зазначити, що Честерфілд не перший вихованець Дженніфер. У неї вже є метис з кличкою Клайд і біло-чорний пітбуль Софі.

View this post on Instagram Допис, поширений Jennifer Aniston (@jenniferaniston)