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Дженніфер Еністон відсвяткувала рік з моменту «усиновлення» цуценя: фото

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон відсвяткувала рік з моменту "усиновлення" цуценя Лорда Честерфілда.

Середа, 13 жовтня 2021, 13:28

Про це вона повідомила у своєму Instagram-акаунті.

Дженніфер опублікувала добірку милих фото Честерфілда і зазначила, що її улюблений хлопчик насправді вже не такий і маленький, як раніше.

“Один рік з моїм милим, ласкавим, і я б сказала балакучим (гавкає на повітря), слухняним і вже не таким маленьким Лордом Честерфілдом”, – прокоментувала вона пост.

Відомі друзі акторки в коментарях привітали її зі знаменною подією.

Зірка оголосила, що вона взяла цуценя з притулку в жовтні 2020 року. Тоді вона заявила, що маленький песик Честерфілд буквально вкрав її серце.

Акторка також зняла відео, в якому показала, як малюк солодко спить з кісточкою в роті.

“Честерфілд, ти заснув з кісточкою в роті? Мені здається, так”, – говорить в ролику Еністон.

Варто зазначити, що Честерфілд не перший вихованець Дженніфер. У неї вже є метис з кличкою Клайд і біло-чорний пітбуль Софі.

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Теги: фото, відео, Дженніфер Еністон, цуценя

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