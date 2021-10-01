Світлини актриса опублікувала в Instagram.
“Ранкове шоу” – серіал для Apple TV+, в якому Еністон грає головну роль.
“Foo Fighters прийшли на “Ранкове шоу”. Цей супер шанувальник ніколи не забуде цей день”, – написала Еністон.
На фото акторка обіймає фронтмена гурту – Дейва.
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«Ранкове шоу» з Різ Візерспун та Дженніфер Еністон повертається. Знову, – The New York Times
16 вересня стало відомо, що голлівудські акторки й телеведучі Дженніфер Еністон та Різ Візерспун зізналися, що хочуть запросити на “Ранкове шоу” свою зіркову колегу – Крістіну Епплгейт.
Це історія про двох тележурналісток — ведучої Алекс Леві (Дженніфер Еністон) і репортерки Бредлі Джексон (Різ Візерспун). За сюжетом, телеканал UBA просить Леві повернутися, щоб підвищити рейтинги та налагодити справи компанії. Однак домогтися цього виявиться непросто. Судячи з ролика, співробітники каналу готуються виступити з новими звинуваченнями на адресу керівництва. Події нового сезону відбуватимуться в реаліях епідемії коронавірусу.
Прем’єра другого сезону серіалу відбулася 17 вересня.
- Стрімінговий сервіс Apple TV + показав трейлер другого сезону серіалу “Ранкове шоу” з Дженніфер Еністон і Різ Візерспун в головних ролях.