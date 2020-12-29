Голлівудську актрису Дженніфер Еністон в соціальних мережах зацькували за ялинкову іграшку з написом "Наша перша пандемія 2020 року".

Про це повідомляє телеканал CNN.

Так, 51-річна зірка “Ранкового шоу” на вихідних в Instagram stories поділилася фотографією ялинкової іграшки, на якій було викарбувано напис: “Наша перша пандемія 2020 року”.

Публікацію Еністон НЕ супроводила будь-яким коментарем і не вказала, чи її це ялинкова іграшка. Але користувачі в соціальних мережах припустили, що іграшка таки належить Еністон, і тому деякі стали звинувачувати актрису в бездушності і ображанні тих, хто втратив близьких через COVID-19.

“Як же я втомилася від багатих людей …”

Інші навпаки стали захищати актрису, вказуючи на те, що вона є затятим прихильником носіння маски, а також закликала своїх прихильників підтримувати малий бізнес.

“Люди, які не розуміють чорний гумор”

“Якщо ви засмучені через історію з різдвяною прикрасою, яке опублікувала Дженніфер Еністон, давайте не будемо забувати, як вона намагається допомогти малому бізнесу в ці важкі часи, а ще закликає людей носити маски майже в кожному пості”.

Поки Еністон публічно не відповіла на негативну реакцію.