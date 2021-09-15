Американська акторка Дженніфер Еністон зізналася, що хотіла б розпочати романтичні стосунки з чоловіком, який не пов’язаний з Голлівудом.

Про це вона розповіла на шоу PEOPLE (The TV Show!).

Зокрема, зірка відповіла, чи вірить вона у можливість побудувати стосунки з чоловіком, який не пов’язаний з кіноіндустрією.

“Звісно. Абсолютно. Я дуже сподіваюся, що це буде хтось не з представників цієї індустрії. Було б чудово”, – сказала Еністон.

Крім того, акторка прокоментувала чутки про роман з колегою по серіалу “Друзі” Девідом Швіммером. За її словами, жодних романтичних стосунків між ними не було.

“Ви серйозно? Він мені як брат! Але водночас я цілком розумію людей. Це просто показує, наскільки вони сповнені надії на те, що мрії збуваються”, – зазначила зірка.

Нагадаємо, що у липні Дженніфер Еністон знову почала романтичні стосунки. Тоді повідомлялося, що її новим бойфрендом може бути ексхлопець Холлі Беррі Габріель Обрі.

Також американська акторка Дженніфер Еністон розповіла, чи хоче вона вийти заміж. 52-річна зірка “Друзів” відкрита для нових стосунків, але застосунки для знайомств – не її накращий метод пошуку когось.