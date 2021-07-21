Голлівудська актриса Дженніфер Еністон знову почала зустрічатися. Її новим бойфрендом може бути ексхлопець Холлі Беррі Габріель Обрі.

Про це повідомили американські таблоїди.

До цього Еністон майже три роки не ходила на побачення після розлучення з Джастіном Теру.

Про побачення Дженніфер нібито розповіла друзям, а ті – журналістам.

“Джен була така щаслива, що тепер знову ходить на побачення і все це якось інакше… Для неї найважливіше отримувати задоволення на спонтанному рівні”, – розповів один з інсайдерів.

Як і де саме Дженніфер та Габріель познайомились і домовились зустрічатися – невідомо. За словами одного з інсайдерів, партнери не мають один стосовно одного жодних очікувань.

“Габріель їй прекрасно підходить. Він легкий, вміє співчувати, а також не говорить зайвого… Поряд з ним Джен почувається в безпеці, бо знає, що все, що між ними – залишиться таємницею”, – додав він.

Оскільки до цього Еністон не змогла зберегти відносини після того, як афішувала їх, тепер вона намагається не розповідати про особисте.

Нагадаємо, що 27 травня на стрімінговому сервісі HBO Max вийшов спеціальний епізод легендарного серіалу “Друзі”. У зніманні взяли участь шестеро акторів, які виконували головні ролі оригінальних сезонів.

Возз’єднання “Друзів” стало найочікуванішою подією весни. При цьому спочатку знімання було під загрозою, оскільки не всіх акторів влаштовувала сума гонорарів. Її довелося подвоювати.