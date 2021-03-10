48-річна голлівудська акторка Дженніфер Гарнер розповіла про те, як навчилася приймати й любити своє тіло, що втратило досконалість після трьох пологів.

Про це вона розповіла в подкасті Happy Mum, Happy Baby.

Вона зазначила, що її фігура належить до розряду тих, що не повернулися в колишню форму після пологів. При цьому, вона прийняла нове тіло з вдячністю.

“Є такі неймовірні жінки, у яких чудова фігура, навіть якщо у них багато дітей. Стрункі стегна, живота немає. Це просто неймовірно. У мене є такі подруги, і я рада за них. Але я не така. Це все не про мене. Я можу багато займатися і бути начебто стрункою, але я все одно виглядаю як мама трьох дітей. І завжди так виглядатиму”, – сказала акторка.

Вона зазначила, що через невеличкий животик, який залишився після пологів, у неї нерідко запитують, чи не вагітна вона.

“Мені 48, і я самотня, але це все ще трапляється”, – зазначила Гарнер.

До слова, в акторки є 15-річна дочка Вайолет і 12-річна Серафіна. Також у неї є 9-річний син Семюель.