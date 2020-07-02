Про це вона написала в Instagram.
Вона зазначила, що розуміє, що носити маски незручно і дискомфортно, але все ж закликала носити їх, розуміючи необхідність захиститися від вірусу.
“Я розумію, що маски – це незручно і дискомфортно. Але це менше зло на тлі закритих компаній, звільнених людей і лікарів, які втомилися від непосильних навантажень. Цей вірус забрав занадто багато життів через нашу безвідповідальність”, – написала актриса.
Еністон зазначила, що деякі люди заявляють про те, що, змушуючи носити маски, чиновники порушують їх права. Вона вважає, що цю рекомендацію медиків політизували на тлі майбутніх виборів.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
I understand masks are inconvenient and uncomfortable. But don’t you feel that it’s worse that businesses are shutting down… jobs are being lost… health care workers are hitting absolute exhaustion. And so many lives have been taken by this virus because we aren’t doing enough. ⠀ ⠀ I really do believe in the basic goodness of people so I know we can all do this 🥰 BUT still, there are many people in our country refusing to take the necessary steps to flatten the curve, and keep each other safe. People seem worried about their “rights being taken away” by being asked to wear a mask. This simple and effective recommendation is being politicized at the expense of peoples’ lives. And it really shouldn’t be a debate 🙏🏼 ⠀ ⠀ If you care about human life, please… just #wearadamnmask 😷 and encourage those around you to do the same ❤️
“Люди дратуються з приводу того, що їх права порушені, коли їх просять одягнути маски. Це просту і ефективну рекомендацію політизували … Але це не тема для обговорень. Якщо вам важлива життя людини, прошу, просто надягайте чортові маски і закликайте інших робити так само”, – додала знаменитість.
Вона зазначила, що в країні багато людей, які не носять маски демонстративно, тим самим показуючи, що їм “наплювати на безпеку” інших.
- Голлівудська актриса Дженніфер Еністон вирішила виставити на продаж своє оголене фото 35-річної давнини заради боротьби з пандемією COVID-19.