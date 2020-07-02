Про це вона написала в Instagram.

Вона зазначила, що розуміє, що носити маски незручно і дискомфортно, але все ж закликала носити їх, розуміючи необхідність захиститися від вірусу.

“Я розумію, що маски – це незручно і дискомфортно. Але це менше зло на тлі закритих компаній, звільнених людей і лікарів, які втомилися від непосильних навантажень. Цей вірус забрав занадто багато життів через нашу безвідповідальність”, – написала актриса.

Еністон зазначила, що деякі люди заявляють про те, що, змушуючи носити маски, чиновники порушують їх права. Вона вважає, що цю рекомендацію медиків політизували на тлі майбутніх виборів.

“Люди дратуються з приводу того, що їх права порушені, коли їх просять одягнути маски. Це просту і ефективну рекомендацію політизували … Але це не тема для обговорень. Якщо вам важлива життя людини, прошу, просто надягайте чортові маски і закликайте інших робити так само”, – додала знаменитість.

Вона зазначила, що в країні багато людей, які не носять маски демонстративно, тим самим показуючи, що їм “наплювати на безпеку” інших.