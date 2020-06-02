Голлівудська актриса Дженніфер Еністон вирішила виставити на продаж своє оголене фото 35-річної давнини заради боротьби з пандемією COVID-19.

Про це вона написала в Instagram.

Знімок було зроблено в 1995 році. Автор фото – Марк Селігер.

“Мій дорогий друг Марк Селігер об’єднався з Radvocacy і Christiesinc, щоб продати 25 портретів, в тому числі мій, для боротьби з COVID-19”, – написала актриса.

Вона також повідомила, що всі гроші від продажу перейдуть в організацію NAFClinics, яка забезпечує безкоштовне проходження тестування на коронавірус, а також фінансує лікування.

“Ще раз спасибі Марку за те, що дозволив мені бути частиною цього”, – написала актриса.