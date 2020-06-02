Про це вона написала в Instagram.
Знімок було зроблено в 1995 році. Автор фото – Марк Селігер.
“Мій дорогий друг Марк Селігер об’єднався з Radvocacy і Christiesinc, щоб продати 25 портретів, в тому числі мій, для боротьби з COVID-19”, – написала актриса.
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My dear friend @markseliger teamed up with @radvocacy and @christiesinc to auction 25 of his portraits – including mine ☺️- for COVID-19 relief… 100% of sales proceeds of this portrait will go to @NAFClinics, an organization which provides free coronavirus testing and care nationwide to the medically underserved. Link in my bio to learn more about the auction. Thank you again to Mark for allowing me to be part of this ❤️🙏🏼 #radart4aid
Вона також повідомила, що всі гроші від продажу перейдуть в організацію NAFClinics, яка забезпечує безкоштовне проходження тестування на коронавірус, а також фінансує лікування.
“Ще раз спасибі Марку за те, що дозволив мені бути частиною цього”, – написала актриса.
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