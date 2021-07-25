В своєму Instagram Лопес опублікувала відео, на якому позувала у бікіні.

“Це мій день народження. 52”, – написала Лопес.

Співачка опублікувала коротеньке відео, на якому у відвертому купальнику від Valentino демонструє фігуру під час відпочинку на яхті.

Лук виконавиці доповнили яскравий пляжний халат-парео, золоті прикраси та капелюх оливкового кольору.

Джей Ло присвячує фітнесу 5-6 днів на тиждень. Вона обожнює танці та пробіжки. Співачка дуже уважна до свого харчування – їсть м’ясо з овочами, а якщо немає часу поїсти, то віддає перевагу фруктам і протеїновим коктейлям.