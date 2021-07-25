В своєму Instagram Лопес опублікувала відео, на якому позувала у бікіні.
“Це мій день народження. 52”, – написала Лопес.
Співачка опублікувала коротеньке відео, на якому у відвертому купальнику демонструє ідеальну фігуру під час відпочинку на яхті.
Джей Ло присвячує фітнесу 5-6 днів на тиждень. Вона обожнює танці та пробіжки. Співачка дуже уважна до свого харчування – їсть м’ясо з овочами, а якщо немає часу поїсти, то віддає перевагу фруктам і протеїновим коктейлям.
- Найбільш обговорювана пара актор Бен Аффлек та співачка Дженніфер Лопес на дні народження своєї подруги, актриси Лії Реміні, зробили спільне селфі, яке потрапило в мережу. Аффлек та Лопес знову разом вже понад місяць, але папараці не вдавалося досі зробити жодного чіткого кадру з закоханими.
- Раніше повідомляли, що голлівудські зірки Бен Аффлек і Дженніфер Лопес все більше часу проводять з дітьми. Натомість спільних вони не мають.