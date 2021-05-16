Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес повністю обірвали спілкування

Співачка та актриса Дженіфер Лопес і бейсбіліст Алекс Родрігес, здавалося, залишилися друзями після того, як розірвали заручини. Але тепер джерело повідомляє, що пара більше не спілкується.

Про це пише американський журнал People із посиланням на знайомого пари.

Повідомляється, Дженніфер і Алекс повністю обірвали спілкування після чуток про те, що Лопес знову зустрічається зі своїм колишнім коханим, актором Беном Аффлеком.

“Алекс не в захваті. Це безперечно зачепило його его”, – повідомило джерело.

За словами знайомого пари, Лопес більше не довіряє Родрігесу і не хоче втрачати час, спілкуючись з ним.

Нагадаємо, що голлівудський актор Бен Аффлек і акторка Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Це сталося через тиждень після того, як пару вперше сфотографували, коли обидва проводили час разом в будинку Лопес в Лос-Анджелесі.

Лише 15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишилися друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.

Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин Дженніфер Лопес і вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.