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Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес повністю обірвали спілкування

Співачка та актриса Дженіфер Лопес і бейсбіліст Алекс Родрігес, здавалося, залишилися друзями після того, як розірвали заручини. Але тепер джерело повідомляє, що пара більше не спілкується.

Неділя, 16 травня 2021, 15:12

Про це пише американський журнал People із посиланням на знайомого пари.

Повідомляється, Дженніфер і Алекс повністю обірвали спілкування після чуток про те, що Лопес знову зустрічається зі своїм колишнім коханим, актором Беном Аффлеком.

“Алекс не в захваті. Це безперечно зачепило його его”, – повідомило джерело.

За словами знайомого пари, Лопес більше не довіряє Родрігесу і не хоче втрачати час, спілкуючись з ним.

Нагадаємо, що голлівудський актор Бен Аффлек і акторка Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Це сталося через тиждень після того, як пару вперше сфотографували, коли обидва проводили час разом в будинку Лопес в Лос-Анджелесі.

  • Лише 15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишилися друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.
  • Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин Дженніфер Лопес і вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.
  • Також повідомлялося, що Дженніфер Лопес важко переживає розрив заручин з Алексом Родрігесом, однак її підтримує колишній чоловік та діти.
Теги: Бен Аффлек, Алекс Родрігес, Дженіфер Лопес, розрив

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