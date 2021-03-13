Співачка і актриса Дженніфер Лопес та її наречений Алекс Родрігес розірвали заручини напередодні весілля.

Про це повідомляє People.

Пара була разом чотири роки, два з них Лопес перебувала в статусі нареченої.

“Це було очевидно вже довгий час. Вони сильно пов’язані в бізнес-світі, так що це був не банальний розрив. Їм був потрібен час, щоб дійсно розірвати ці стосунки”, – розповіло джерело.

В останній раз пару бачили разом 1 березня в Домініканській Республіці, де Лопес зараз знімається у фільмі.

Нагадаємо, Лопес і Родрігес знайомі з 2005 року, але близько спілкуватися один з одним вони почали тільки взимку 2017-го.