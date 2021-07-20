Дженніфер Лопес і Бен Аффлек схоже збираються з'їхатися і для цього підшуковують собі новий будинок в Лос-Анджелесі.

Про це пише видання TMZ.

У суботу Дженніфер приїхала на будівельний майданчик в Бель-Ейр – насправді цей дім знаходиться у двох кроках від її нинішнього будинку.

Ще не відомо, чи є будинок проєктом, до якого Джен додасть останні штрихи, але схоже, що співачка дуже зацікавилася нерухомістю.

На знімках можна побачити, як Дженніфер з легкістю підіймається драбиною, щоб оглянути будівництво. І виглядає вона так, як ніби щойно вийшла після фотосесії для журналу про фітнес.

Минулого тижня Джей Ло і Бен Аффлек об’їхали все місто в пошуках потенційного місця для облаштування спільного житла. Пара разом подивилася величезний маєток вартістю 65 мільйонів доларів у престижному районі Холмбі-Хіллз у Лос-Анджелесі.

Це величезний будинок площею 31 000 квадратних футів з 8 спальнями і 12 ванними кімнатами. Тут навіть є боулінг.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують розвивати свої стосунки. Вони навіть познайомили своїх дітей.