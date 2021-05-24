Дженніфер Лопес і Бен Аффлек підігріли чутки про возз’єднання

Співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек провели вихідні в розкішному маєтку в Маямі.

Про це повідомляє американський журнал People.

Пару підловили папараці під час відпочинку в особняку співачки в Маямі (штат Флорида).

На фото 51-річна співачка стоїть на балконі в легкому світлому сарафані без макіяжу і з недбало зібраними волоссям, поряд з нею – Бен Аффлек.

Нові знімки підігріли чутки про те, що пара, яка розпалася у 2004 році, знову разом.