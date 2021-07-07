Голлівудська пара Дженніфер Лопес і Бен Аффлек разом з донькою відвідали Хемптон.

Про це повідомляє журнал TMZ.

Джей Ло і Бен, схоже, зовсім перестали приховувати свої стосунки. У вівторок вони на своєму автомобілі вирушили в Хемптон.

Компанію парі склала дочка Джен – Емма, з якою вони пройшлися по магазинах.

Зазначається, що Бен відчуває себе дуже комфортно в якості потенційного майбутнього-вітчима.