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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек разом з донькою відвідали Хемптон

Голлівудська пара Дженніфер Лопес і Бен Аффлек разом з донькою відвідали Хемптон.

Середа, 7 липня 2021, 13:15

Про це повідомляє журнал TMZ.

Джей Ло і Бен, схоже, зовсім перестали приховувати свої стосунки. У вівторок вони на своєму автомобілі вирушили в Хемптон.

Компанію парі склала дочка Джен – Емма, з якою вони пройшлися по магазинах.

Зазначається, що Бен відчуває себе дуже комфортно в якості потенційного майбутнього-вітчима.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують розвивати свої стосунки. Пара навіть познайомила своїх дітей.

  • Напередодні 48-річний Бен Аффлек та 51-річна Дженніфер Лопес влаштувати романтичне побачення в ресторані Avra Beverly Hills Estiatorio (Лос-Анджелес). Вони провели в окремій кімнаті близько двох годин.
  • У суботу, 3 липня, актор Бен Аффлек і співачка Дженніфер Лопес гуляли в Гемптоні, Нью-Йорк, в однаковому вбранні.
Теги: Бен Аффлек, Дженіфер Лопес, донька, Хемптон

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