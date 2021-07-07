Дженніфер Лопес і Бен Аффлек разом з донькою відвідали Хемптон

Про це повідомляє журнал TMZ.
Джей Ло і Бен, схоже, зовсім перестали приховувати свої стосунки. У вівторок вони на своєму автомобілі вирушили в Хемптон.
Компанію парі склала дочка Джен – Емма, з якою вони пройшлися по магазинах.
Зазначається, що Бен відчуває себе дуже комфортно в якості потенційного майбутнього-вітчима.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують розвивати свої стосунки. Пара навіть познайомила своїх дітей.
- Напередодні 48-річний Бен Аффлек та 51-річна Дженніфер Лопес влаштувати романтичне побачення в ресторані Avra Beverly Hills Estiatorio (Лос-Анджелес). Вони провели в окремій кімнаті близько двох годин.
- У суботу, 3 липня, актор Бен Аффлек і співачка Дженніфер Лопес гуляли в Гемптоні, Нью-Йорк, в однаковому вбранні.