Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вперше після возз’єднання дебютували на червоній доріжці

Голлівудська пара Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вперше після возз'єднання дебютувала на червоній доріжці: вони відвідали прем'єру нового фільму Аффлека "Остання дуель" на Венеційському міжнародному кінофестивалі.

Про це повідомляє журнал Eonline.

Лопес мала приголомшливий вигляд в елегантній білій сукні Georges Hobeika Couture з розрізом до стегна і глибоким декольте, оздобленим коштовними каменями. Образ вона доповнила стильним клатчем і срібними прикрасами.

Водночас Аффлек мав стильний вигляд в класичному смокінгу поверх білої сорочки.

Зазначимо, що шанувальники з нетерпінням чекали важливого моменту. Востаннє пара виходила разом на червону доріжку у 2003 році, коли вони були присутні на прем’єрі фільму “Джильї”. Тоді вони були заручені, але наступного року оголосили про розірвання стосунків.