ЗеПорушення

53

Всього порушень

39

Днів без порушень
17:58 У Флориді громадян через суд змусять носити захисні маски
17:30 В Афганістані залишилося 159 українців, – РНБО
16:58 У США заявили, що готові зреагувати на будь-які порушення РФ щодо роботи «Північного потоку – 2»
16:39 «Це не наша трагедія»: в Афганістані зреагували на 20-ті роковини терактів у США
15:59 Італійський острів Пантеллерія накрив торнадо: є жертви
15:31 Disney покаже всі фільми, заплановані на 2021 рік, ексклюзивно в кінотеатрах
14:48 Гендиректором Tinder вперше стане жінка
14:05 Металіст 1925 – Динамо Київ: де дивитися матч УПЛ
13:39 Нуланд окреслила головні напрями реформ, які потрібно втілити Україні
12:57 Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вперше після возз’єднання дебютували на червоній доріжці
11:55 Вихід США з Афганістану не позначиться на відносинах з Україною – Нуланд
10:40 Рада підтримала заборону сексизму в рекламі: деталі
09:10 11 вересня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
08:45 У суботу в Україні очікується тепла погода без опадів
01:59 Навколо Капітолія зводять паркан перед імовірним мітингом
01:18 Партнер Джуліані визнав провину у справі щодо незаконного фінансування кампанії Трампа
00:00 Слідство змінило статтю Наріману Джелялову: тепер йому загрожує ще серйозніше покарання

10 вересня

23:57 Штовханина Лероса та Тищенка в Раді: нардеп Юрчишин подав заяву до Офісу генпрокурора та ДБР
23:04 ТСК щодо вагнерівців мала на меті «вигородити Зеленського», – ЄС
22:09 Команда фільму Сенцова «Носоріг» провела акцію на підтримку політв’язнів режиму Кремля
21:57 Після штовханини в Раді Тищенко поставив у церкві свічку за здоров’я Лероса
21:44 Андрій і Світлана Антоненки повінчалися
21:05 У Лос-Анджелесі зобов’язали школярів від 12 років вакцинуватися проти коронавірусу
20:59 Україна планувала, що «вагнерівців» затримає Туреччина – ТСК
20:54 Лерос запропонував надати Єрмаку звання «Заслужений працівник ФСБ Росії»: нардепи не підтримали
20:38 Дмитро Разумков вдруге захворів на коронавірус
19:48 У Франції резидентам-медикам, які боролися з пандемією COVID-19, дали громадянство за скороченою процедурою
19:46 ТСК заперечила причетність до спецзаходу щодо «вагнерівців» інших країн
19:15 З аеропорту Кабула продовжують здійснювати евакуаційні рейси до Катару
15:24 Магучіх прокоментувала друге фото з росіянкою
15:00 В Австрії чоловік понад рік переховував тіло матері в підвалі заради пенсії

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вперше після возз’єднання дебютували на червоній доріжці

Голлівудська пара Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вперше після возз'єднання дебютувала на червоній доріжці: вони відвідали прем'єру нового фільму Аффлека "Остання дуель" на Венеційському міжнародному кінофестивалі.

Субота, 11 вересня 2021, 12:57

Фото: Eonline

Про це повідомляє журнал Eonline.

Лопес мала приголомшливий вигляд  в елегантній білій сукні Georges Hobeika Couture з розрізом до стегна і глибоким декольте, оздобленим коштовними каменями. Образ вона доповнила стильним клатчем і срібними прикрасами.

Водночас Аффлек  мав стильний вигляд  в класичному смокінгу поверх білої сорочки.

Зазначимо, що шанувальники з нетерпінням чекали важливого моменту. Востаннє пара виходила разом на червону доріжку у 2003 році, коли вони були присутні на прем’єрі фільму “Джильї”. Тоді вони були заручені, але наступного року оголосили про розірвання стосунків.

Фото: Harpers Bazaar, People та Eonline

15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про розірвання своїх заручин. За їхніми словами, вони залишаються друзями та підтримуватимуть одне одного в будь-яких починаннях.

  • Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.
  • Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес важко переживає розрив заручин з екскоханим Алексом Родрігесом. Однак її підтримує колишній чоловік та діти.
  • 21 травня стало відомо, що Дженніфер Лопес продовжує підтримувати тісний зв’язок із колишнім бойфрендом Беном Аффлеком. Зараз пара вже не приховує свої стосунки.
Теги: Бен Аффлек, фото, Дженіфер Лопес, Червона доріжка, фестиваль

Читати #Букви у Telegram і у Facebook