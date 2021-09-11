Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вперше після возз’єднання дебютували на червоній доріжці

Про це повідомляє журнал Eonline.
Лопес мала приголомшливий вигляд в елегантній білій сукні Georges Hobeika Couture з розрізом до стегна і глибоким декольте, оздобленим коштовними каменями. Образ вона доповнила стильним клатчем і срібними прикрасами.
Водночас Аффлек мав стильний вигляд в класичному смокінгу поверх білої сорочки.
Зазначимо, що шанувальники з нетерпінням чекали важливого моменту. Востаннє пара виходила разом на червону доріжку у 2003 році, коли вони були присутні на прем’єрі фільму “Джильї”. Тоді вони були заручені, але наступного року оголосили про розірвання стосунків.
15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про розірвання своїх заручин. За їхніми словами, вони залишаються друзями та підтримуватимуть одне одного в будь-яких починаннях.
- Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.
- Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес важко переживає розрив заручин з екскоханим Алексом Родрігесом. Однак її підтримує колишній чоловік та діти.
- 21 травня стало відомо, що Дженніфер Лопес продовжує підтримувати тісний зв’язок із колишнім бойфрендом Беном Аффлеком. Зараз пара вже не приховує свої стосунки.