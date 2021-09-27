Про це пише видання Just Jared.
В той день Бена і Джен бачили, коли вони гуляли парком Медісон-сквер.
Напередодні ввечері Дженніфер виступила у Центральному парку на концерті Global Citizen Live, і джерело розповіло про те, що Бен прилетів до Нью-Йорка саме на цей захід.
Фото: Just Jared
“Дженніфер і Бен кілька днів не бачилися. Вчора вони зустрілися у Нью-Йорку. Бен хотів бути поруч із нею, він був присутній на заході, дивився її виступ. Вони завжди підтримують одне одного. Бен повинен бути в Техасі, щоб знімати на цьому тижні”, – сказав інсайдер People.
- У венеційському аеропорту Бен Аффлек відштовхнув фаната, який хотів зробити селфі із ним та Дженніфер Лопес.