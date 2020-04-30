Фото опубліковані в офіційному Instagram-акаунті бренду.

Versace показали фотографії для презентації нової колекції SS-2020. У зйомках брали участь давня подруга сестри засновника бренду Дженніфер Лопес та модель Кендалл Дженнер.

За словами Донателли Версаче, ця колекція присвячена силі Інтернету та його ролі в тому, як ми самовиражатися.

“Ідея цих фото полягає в тому, щоб дослідити силу Інтернету та його роль в самовираженні без цензури. Я відчуваю, що цей образ набув ще більш глибокого сенсу в дні самоізоляції, тому що ми пов’язані з технологіями, як ніколи раніше. Вони дозволили нам залишатися на зв’язку і стати сильнішою спільнотою, незалежно від того, де ми знаходимося”, — розповіла вона.

Крім кадрів для кампанії, бренд поділився також фото та відео з бекстейджу: