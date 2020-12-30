Дженніфер Лопес кардинально змінила імідж для нового кліпу

Фото з’явилися в Instagram голлівудського колориста Кріса Еплтона
Так, 51-річна Лопес пофарбувала волосся в незвичайний лілово-рожевий колір. На фото вона позує у футуристичній сріблястій сукні з відвертим декольте.
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За даними видання Page Six, зміна іміджу співачки пов’язана зі зніманням нового кліпу на пісню “Вранці”.
Колорист опублікував ще одне фото Лопес. На ньому зірка позує з коротким волоссям. Схоже, саме цей майстер чаклує над образами Джей Ло для нової відеороботи.
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- Раніше 51-річна Дженніфер Лопес представила дуже відвертий тизер на свій новий кліп In the Morning.
- Також співачка і актриса Дженніфер Лопес зізналася, що двічі переносила весілля з її нареченим Алексом Родрігесом.