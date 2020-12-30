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Дженніфер Лопес кардинально змінила імідж для нового кліпу

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес здивувала шанувальників кардинальною зміною іміджу.

Середа, 30 грудня 2020, 20:59

Фото з’явилися в Instagram голлівудського колориста Кріса Еплтона

Так, 51-річна Лопес пофарбувала волосся в незвичайний лілово-рожевий колір. На фото вона позує у футуристичній сріблястій сукні з відвертим декольте. 

 

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Допис, поширений Chris Appleton (@chrisappleton1)

За даними видання Page Six, зміна іміджу співачки пов’язана зі зніманням нового кліпу на пісню “Вранці”.

Колорист опублікував ще одне фото Лопес. На ньому зірка позує з коротким волоссям. Схоже, саме цей майстер чаклує над образами Джей Ло для нової відеороботи.

 

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Допис, поширений Chris Appleton (@chrisappleton1)

  • Раніше 51-річна Дженніфер Лопес представила дуже відвертий тизер на свій новий кліп In the Morning.
  • Також співачка і актриса Дженніфер Лопес зізналася, що двічі переносила весілля з її нареченим Алексом Родрігесом.
Теги: Дженіфер Лопес, колір волосся, имидж

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