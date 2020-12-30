Дженніфер Лопес кардинально змінила імідж для нового кліпу

Фото з’явилися в Instagram голлівудського колориста Кріса Еплтона

Так, 51-річна Лопес пофарбувала волосся в незвичайний лілово-рожевий колір. На фото вона позує у футуристичній сріблястій сукні з відвертим декольте.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Chris Appleton (@chrisappleton1)

За даними видання Page Six, зміна іміджу співачки пов’язана зі зніманням нового кліпу на пісню “Вранці”.

Колорист опублікував ще одне фото Лопес. На ньому зірка позує з коротким волоссям. Схоже, саме цей майстер чаклує над образами Джей Ло для нової відеороботи.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Chris Appleton (@chrisappleton1)