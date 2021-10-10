Про це повідомляє журнал Just Jared.
На прем’єрі Бен з’явився в чорному оксамитовому костюмі від Ralph Lauren, а Дженніфер продемонструвала свій підтягнутий прес у вкороченому топі мідного кольору й спідниці в тон від Herve Leger.
Це вже другий масштабний захід, який Бен і Дженніфер відвідали разом з моменту відродження їхнього роману. Минулого місяця пара відвідала показ цього ж фільму на Венеціанському кінофестивалі 2021 року.
- Нещодавно Дженніфер Лопес і Бен Аффлек потрапили до об’єктивів фотокамер, коли вони цілувалися на тротуарі в неділю вдень (26 вересня) у Нью-Йорку.