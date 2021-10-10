Голлівудська акторка Дженніфер Лопес підтримала свого коханого Бена Аффлека на прем'єрі фільму "Остання дуель" в Нью-Йорку.

Про це повідомляє журнал Just Jared.

На прем’єрі Бен з’явився в чорному оксамитовому костюмі від Ralph Lauren, а Дженніфер продемонструвала свій підтягнутий прес у вкороченому топі мідного кольору й спідниці в тон від Herve Leger.

Це вже другий масштабний захід, який Бен і Дженніфер відвідали разом з моменту відродження їхнього роману. Минулого місяця пара відвідала показ цього ж фільму на Венеціанському кінофестивалі 2021 року.