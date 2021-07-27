Співачка Дженніфер Лопес не приховує, що їх стосунки з актором Беном Аффлеком відновилися. Один з доказів - вона носить іменну прикрасу від коханого.

Про це повідомляє видання JustJared.

Унікальне намисто з іменем Аффлека Лопес вдягнула, коли гуляла містом та ходила в магазини.

За словами Бет Багдайкей, креативної директорки Foundrae, Бен замовив для Лопес індивідуальне намисто на її день народження.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують розвивати свої стосунки. Вони навіть познайомили своїх дітей.