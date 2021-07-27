Про це повідомляє видання JustJared.
Унікальне намисто з іменем Аффлека Лопес вдягнула, коли гуляла містом та ходила в магазини.
За словами Бет Багдайкей, креативної директорки Foundrae, Бен замовив для Лопес індивідуальне намисто на її день народження.
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують розвивати свої стосунки. Вони навіть познайомили своїх дітей.
- Найбільш обговорювана пара актор Бен Аффлек та співачка Дженніфер Лопес на дні народження своєї подруги, актриси Лії Реміні, зробили спільне селфі, яке потрапило в мережу. Аффлек та Лопес знову разом вже понад місяць, але папараці не вдавалося досі зробити жодного чіткого кадру з закоханими.
- Раніше повідомляли, що голлівудські зірки Бен Аффлек і Дженніфер Лопес все більше часу проводять з дітьми. Натомість спільних вони не мають.