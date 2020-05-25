Голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес прийняла виклик ведучого Джиммі Феллона і повторила популярні танцювальні рухи з TikTok.

Відео опубліковано на YouTube-каналі The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Феллон викликав Лопес на своєрідний “танцювальний баттл”. За його умовами, після всього одного перегляду танцю з TikTok учасники повинні були максимально точно відтворити побачені рухи.

Співачка майстерно впоралася з поставленим завданням: зірка відразу ж повторила всі рухи з відео. Телеведучий же не міг похвалитися такими танцювальними талантами.