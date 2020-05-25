Відео опубліковано на YouTube-каналі The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
Феллон викликав Лопес на своєрідний “танцювальний баттл”. За його умовами, після всього одного перегляду танцю з TikTok учасники повинні були максимально точно відтворити побачені рухи.
Співачка майстерно впоралася з поставленим завданням: зірка відразу ж повторила всі рухи з відео. Телеведучий же не міг похвалитися такими танцювальними талантами.
- Раніше більше десятка музикантів зі світовим ім’ям провели восьмигодинний онлайн-концерт “Єдиний світ: вдома разом” на підтримку медпрацівників, які борються з коронавірусом. У заході брали участь Біллі Айліш, Дженніфер Лопес, The Killers, Тейлор Свіфт, Стіві Уандер, Леді Гага, The Rolling Stones, Селін Діон, Елтон Джон, Шон Мендес, Ліззі і багато інших.
- Протягом вказаного концерту було зібрано більше 127 мільйонів доларів для Всесвітньої організації охорони здоров’я.