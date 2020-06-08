Американська авторка на співачка Дженніфер Лопес та її наречений Алекс Родрігес взяли участь в протестах проти расизму і поліційної агресії.

Про це зірка повідомила в своєму Instagram.

У неділю, 7 червня, Дженніфер Лопес і її наречений Алекс Родрігес вийшли на акцію протесту проти расизму та поліційної агресії.

За словами Лопес, плакати для акції були намальовані її дітьми — 12-річними двійнятами Максом та Еммою.

“Ми говорили про те, що якщо до однієї людини немає справедливого ставлення, то ні для кого не має. Саме ця країна була побудована на вірі в свободу та справедливість для всіх. Ми повинні відстоювати те, у що ми віримо, і боротися з несправедливістю в цьому світі. Тому ми продовжуємо мирно протестувати, поки не відбудуться зміни “, — написала співачка.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.