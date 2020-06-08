Про це зірка повідомила в своєму Instagram.
У неділю, 7 червня, Дженніфер Лопес і її наречений Алекс Родрігес вийшли на акцію протесту проти расизму та поліційної агресії.
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Today I had Emme and Max make me and Alex a sign for the protest. Max told me a few days ago: “you know mom, since you have a following like some of my YouTuber gamers and they ask us to support things and we do, you should do that for George Floyd.” I said, “funny you say that baby, I am planning a few things. Do you want to help by making a sign?” And they did!! 🖤🖤🖤 We talked about how if one person doesn’t have justice then no one does. That this country was built on the belief of freedom and justice for all. We must take a stand for what we believe in and fight against the injustices in this world. So we continue to peacefully protest until there is change. #BlackLivesMatter #GetLoud #CallingAllMamas #TeachThemYoung @arod
За словами Лопес, плакати для акції були намальовані її дітьми — 12-річними двійнятами Максом та Еммою.
“Ми говорили про те, що якщо до однієї людини немає справедливого ставлення, то ні для кого не має. Саме ця країна була побудована на вірі в свободу та справедливість для всіх. Ми повинні відстоювати те, у що ми віримо, і боротися з несправедливістю в цьому світі. Тому ми продовжуємо мирно протестувати, поки не відбудуться зміни “, — написала співачка.
Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
- 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.
- Раніше #Букви розповідали, якою була реакція знаменитостей на протести, що спалахнули.