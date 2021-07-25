Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес у свій 52-ий день народження підтвердила чутки про возз’єднання з екснареченим Беном Аффлеком.

В Instagram зірка опублікувала спільну світлину.

Лопес провела свій день народження на яхті. Вона поділилася серією фото, у яких продемонструвала свою фігуру. Також зірка підтвердила роман з Аффлеком, опублікувавши світлину, на якій палко цілує актора.

Іменинниця позувала на камеру у принтованому купальнику, парео та капелюсі. Аффлек обіймав вдягнув темно-синю сорочку та бежеві штани.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують розвивати свої стосунки. Вони навіть познайомили своїх дітей.