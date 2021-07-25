В Instagram зірка опублікувала спільну світлину.
Лопес провела свій день народження на яхті. Вона поділилася серією фото, у яких продемонструвала свою фігуру. Також зірка підтвердила роман з Аффлеком, опублікувавши світлину, на якій палко цілує актора.
Іменинниця позувала на камеру у принтованому купальнику, парео та капелюсі. Аффлек обіймав вдягнув темно-синю сорочку та бежеві штани.
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують розвивати свої стосунки. Вони навіть познайомили своїх дітей.
- Найбільш обговорювана пара актор Бен Аффлек та співачка Дженніфер Лопес на дні народження своєї подруги, актриси Лії Реміні, зробили спільне селфі, яке потрапило в мережу. Аффлек та Лопес знову разом вже понад місяць, але папараці не вдавалося досі зробити жодного чіткого кадру з закоханими.
- Раніше повідомляли, що голлівудські зірки Бен Аффлек і Дженніфер Лопес все більше часу проводять з дітьми. Натомість спільних вони не мають.