Про це повідомляє видання ЕТ.
Будинок, який прискіпливо дивилась пара, колись належав оскароносному актору Бобу Хоупу. Будинок знаходиться біля озера Толука в Лос-Анджелесі. На території будинку є тенісний корт, поле для гольфу, власне озеро. Але після цього пара знайшла значно кращий варіант.
Їм сподобався будинок з величезною площею за 85 мільйонів доларів. В домі 12 спалень, 24 ванні кімнати. На території – величезний басейн, закритий спортивний комплекс з баскетбольною площадкою, боксерський ринг. Поряд з будинком є місце, аби припаркувати 80 автомобілів.
Також пара розглядала варіант в престижному районі Холмбі-Гіллз. Той будинок вартував 65 мільйонів доларів.
Всі будинки пара дивилась з одним рієлтором. Зірки їздили слідом за рієлтором на власній машині. Їх намагалися сфотографувати папараці.
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують розвивати свої стосунки. Вони навіть познайомили своїх дітей.
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