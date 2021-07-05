Дженніфер Лопес та Бен Аффлек познайомили своїх дітей

Голлівудські зірки Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують розвивати свої стосунки. Пара навіть познайомила своїх дітей.

Про це повідомляє видання Page Six.

Нещодавно папараці сфотографували Лопес та Аффлека в парку розваг Universal Studios, що у Голлівуді. Вони прогулювалися у компанії своїх дітей.

Актор та співачка відвідали парк зі своїми нащадками – 13-річними Еммою і Максом від шлюбу Дженніфер Лопес з Марком Ентоні, а також сином Бена Аффлека і Дженніфер Гарнер 9-річним Самюелем.

Зірки разом з дітьми відвідали кілька атракціонів. Вони весело проводили час, багато усміхалися та спілкувалися.

“Вони виглядали так, як ніби були просто двома звичайними людьми, які відвідували парк – жодна людина не підійшла до них”, – зазначає видання.