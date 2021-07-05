Дженніфер Лопес та Бен Аффлек познайомили своїх дітей

Про це повідомляє видання Page Six.
Нещодавно папараці сфотографували Лопес та Аффлека в парку розваг Universal Studios, що у Голлівуді. Вони прогулювалися у компанії своїх дітей.
Актор та співачка відвідали парк зі своїми нащадками – 13-річними Еммою і Максом від шлюбу Дженніфер Лопес з Марком Ентоні, а також сином Бена Аффлека і Дженніфер Гарнер 9-річним Самюелем.
Зірки разом з дітьми відвідали кілька атракціонів. Вони весело проводили час, багато усміхалися та спілкувалися.
“Вони виглядали так, як ніби були просто двома звичайними людьми, які відвідували парк – жодна людина не підійшла до них”, – зазначає видання.
- Раніше повідомлялося, що 48-річний Бен Аффлек та 51-річна Дженніфер Лопес влаштувати романтичне побачення в ресторані Avra Beverly Hills Estiatorio (Лос-Анджелес). Вони провели в окремій кімнаті близько двох годин.
- У суботу, 3 липня, актор Бен Аффлек і співачка Дженніфер Лопес гуляли в Гемптоні, Нью-Йорк, в однаковому вбранні.