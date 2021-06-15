Голлівудські актори Дженніфер Лопес та Бен Аффлек більше не приховують свої стосунки, хоча й досі не оголошують себе парою.

Про це повідомляє видання Page six.

Зокрема, пара відвідала вечерю на честь дня народження сестри Лопес. Святкування відбувалося у ресторані Nobu, що в Малібу.

Серед гостей також були діти Джей Ло та її ексчоловік Марк Ентоні.

Половину вечора Лопес та Аффлек провели у сімейному колі, а потім влаштували собі романтичну вечерю.

Журналістам вдалося зафіксувати спілкування пари. Закохані не могли відірватися одне від одного. Лопес та Аффлек постійно обіймалися, говорили про щось та багато цілувалися. Один з таких поцілунків потрапив на відео.

Зазначимо, що кілька днів тому Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з’явилися на публіці в компанії друзів. Зокрема, пару бачили за вечерею в ресторані Merois, розташованому на даху готелю Pendry, що в Західному Голлівуді. Вони були в компанії друзів 51-річної співачки — менеджеркою Бенні Медіною та продюсером Елейн Голдсміт-Томас.

Очевидці кажуть, що актори обіймалися та були ніжними одне до одного. Ймовірно, саме після цієї вечері Аффлек залишився на ніч у будинку Лопес.

Нагадаємо, що співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек провели вихідні в розкішному маєтку в Маямі. На фото 51-річна співачка стоїть на балконі в легкому світлому сарафані без макіяжу і з недбало зібраними волоссям, поряд з нею – Бен Аффлек.