Про це пише Page Six.
Як відомо, Лопес і Родрігес офіційно заручилися ще в березні 2019 року.
“Нам довелося скасувати весілля… через COVID, через карантин. І насправді ми зробили це двічі, про що люди не знають”, – розповіла Лопес.
Вона додала, що наразі пишне весілля не є головним пріоритетом для пари.
“Ми як би відпустили це на секунду, і я не знаю, що ми збираємося робити. Зараз ми думаємо так: “Давай просто все це перечекаємо”. Поспішати нікуди. У нас все в порядку. Це трапиться, коли прийде час”, – наголосила актриса.
Нагадаємо, Лопес і Родрігес знайомі з 2005 року, але близько спілкуватися один з одним вони почали тільки взимку 2017-го.
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