Співачка і актриса Дженніфер Лопес зізналася, що двічі переносила весілля з її нареченим Алексом Родрігесом.

Про це пише Page Six.

Як відомо, Лопес і Родрігес офіційно заручилися ще в березні 2019 року.

“Нам довелося скасувати весілля… через COVID, через карантин. І насправді ми зробили це двічі, про що люди не знають”, – розповіла Лопес.

Вона додала, що наразі пишне весілля не є головним пріоритетом для пари.

“Ми як би відпустили це на секунду, і я не знаю, що ми збираємося робити. Зараз ми думаємо так: “Давай просто все це перечекаємо”. Поспішати нікуди. У нас все в порядку. Це трапиться, коли прийде час”, – наголосила актриса.

Нагадаємо, Лопес і Родрігес знайомі з 2005 року, але близько спілкуватися один з одним вони почали тільки взимку 2017-го.