Про це пише The Daily Mail.
За даними видання, Лопес орендувала шестипалубну яхту Valerie, вартість якої оцінюють у 130 млн доларів. Судно здається в оренду через сайт Dynamiq Brokerage.
Яхту побудували у 2011 році. Два роки тому її було відремонтовано. На борту розташовано дев’ять кают, хамам, прикрашений мозаїками, спортивну залу з панорамним видом, кімнату для масажу та б’юті-процедур, кінотеатр, кілька джакузі та 6-метровий басейн. Також на яхті є відкрита зона для обіду, поруч з якою розташовано фонтан із підсвіткою.
Наразі невідомо, скільки Лопес витратила на оренду яхти. Однак переліт зі США до Франції на борту приватного літака обійшовся знаменитості у 200 тисяч доларів.
Нагадаємо, що Лопес полетіла у Сен-Тропе разом з Аффлеком. Вчора зірка у компанії коханого відсвяткувала 52-ий день народження.
- Бейсболіст Алекс Родрігес також вирушив на південь Франції, де перебуває його екснаречена Дженніфер Лопес з бойфрендом Беном Аффлеком.