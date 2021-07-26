Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес відсвяткувала свій 52-ий день народження в компанії Бена Аффлека. Зірка обрала для цього Французьку Рив'єру, де орендувала розкішну яхту, що належить українському олігарху Рінату Ахметову.

Про це пише The Daily Mail.

За даними видання, Лопес орендувала шестипалубну яхту Valerie, вартість якої оцінюють у 130 млн доларів. Судно здається в оренду через сайт Dynamiq Brokerage.

Яхту побудували у 2011 році. Два роки тому її було відремонтовано. На борту розташовано дев’ять кают, хамам, прикрашений мозаїками, спортивну залу з панорамним видом, кімнату для масажу та б’юті-процедур, кінотеатр, кілька джакузі та 6-метровий басейн. Також на яхті є відкрита зона для обіду, поруч з якою розташовано фонтан із підсвіткою.

Наразі невідомо, скільки Лопес витратила на оренду яхти. Однак переліт зі США до Франції на борту приватного літака обійшовся знаменитості у 200 тисяч доларів.

Нагадаємо, що Лопес полетіла у Сен-Тропе разом з Аффлеком. Вчора зірка у компанії коханого відсвяткувала 52-ий день народження.