Дженніфер Лопес вперше після розриву повечеряла з Алексом Родрігесом

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес та бейсболіст Алекс Родрігес зустрілися в ресторані для спільної вечері. Це перша публічна поява колишніх закоханих після розриву заручин.

Про це повідомляє видання Page Six.

Відомо, що екснаречені зустрілися у ресторані готелю Bel-Air в Лос-Анджелесі. Саме у цьому закладі відбулося перше побачення Лопес та Родрігеса.

У спільній заяві про розрив заручин пара вказала, що планує підтримувати дружні стосунки. Схоже, акторка та спортсмен дотрималися цієї обіцянки. До ресторану вони прибули окремо. Так само окремо колишні закохані покинули заклад.

“Вечеря не була схожою на романтичну зустріч”, – розповів інсайдер з близького оточення колишньої пари.

Лопес і Родрігес оголосили про свої заручини у березні 2019 роки після двох років знайомства. Родрігес зробив співачці пропозицію на Багамах.

15 квітня американська співачка Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.