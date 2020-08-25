Дженніфер Лопес запускає б'юті-бренд JLo Beauty

Про це пише PEOPLE.

Так, в своєму Instagram-акаунті Дженніфер виклала два великих портрета, підписавши пост словами “сяйво заходу” і додавши тег з назвою бренду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sunset glow… #JLoBeauty coming soon Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 23 Авг 2020 в 5:49 PDT

Концепція JLo Beauty з’явилася давно – в кінці 2018 року, тоді Лопес розповіла, що працює над розробкою власних продуктів по догляду за шкірою. Але перед тим, як що-небудь запускати, їй потрібно було переконатися, що все абсолютно ідеально.

Хоча зірка не розкрила подробиць про JLo Beauty, згідно товарному знаку, який подано в Управління по патентах і товарних знаках США в грудні 2019 року, бренд буде пропонувати все, від косметики до засобів по догляду за шкірою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 9 Авг 2020 в 9:15 PDT