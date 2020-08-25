Дженніфер Лопес запускає б'юті-бренд JLo Beauty

Covid-19 Україна

оновлено 25.08.2020 о 21:03

Всього:

108415(+1658)

Хворіють:

53227(+1658)

Вилікувались:

52870(+0)

Померло:

2318(+25)

22:09 Нардепи хочуть скасувати рішення Кабміну давати гроші замість «пакунку малюка»
21:51 Тричі ексгенпрокурор Піскун пішов з посади радника Венедіктової
21:35 Картини з колекції королівської сім’ї Британії вперше покажуть широкому загалу
21:09 Клаудії Шиффер — 50: як зірка святкує ювілей
20:03 «Кривий Ріг — це ти»: білборд «Слуги народу» під Конча-Заспою відредагували — фото
19:02 Кравчука викликали до Ради через звернення щодо виборів в ОРДЛО
19:00 Бейонсе випустила кліп «Brown Skin Girl» з Наомі Кемпбелл і Люпітою Ніонго
18:39 У Чернівцях відмовилися посилювати карантин, незважаючи на потрапляння до «червоної» зони
18:30 Синоптики розповіли, якою буде погода у вересні
18:19 У Мінську пройшов мітинг на підтримку вчителів, яких Лукашенко закликав звільняти за погляди
18:02 Верховний суд відмовився передавати справу Стерненка для розгляду в Києв
18:00 Олена Кравець з «Вечірнього кварталу» захворіла на коронавірус
17:44 У Полтаві студент-іноземець викрав автомобіль з дітьми
17:40 З’явився новий трейлер серіалу-антиутопії Рідлі Скотта «Виховані вовками»
17:21 Бойовики на Донбасі використовують перемир’я для зміцнення позицій — розвідка
17:15 Netflix показав трейлер «Еноли Холмс» – фільму про молодшу сестру Шерлока
Партнерський матеріал
16:59 49-й КМКФ «Молодість» закриватиме стрічка-переможець фестивалю Sundance
16:55 Кравчук допустив подачу води для жителів Криму в разі «гуманітарної катастрофи»
16:46 Зеленський пропонує спростити білорусам в’їзд до України на тлі протестів
Партнерський матеріал
16:39 2000 учасників з 24 країн: як відбувся ювілейний Львівський півмарафон в умовах карантину
16:21 Світові виробники напоїв купують кримські холодильники в обхід санкцій
16:19 Рада підтримала за основу законопроєкт про держгарантії по кредитах для бізнесу
16:15 Кіра Найтлі зіграє головну роль в екранізації роману «Змій з Ессексу»
15:47 Марічка Падалко та її старші діти захворіли на COVID-19
15:34 TikTok розкрив дані про американських користувачів соцмережі
Партнерський матеріал
15:25 29-30 серпня відбудеться фестиваль повітряних куль під Києвом
Партнерський матеріал
15:03 У Києві презентували інтерактивну стрімінгову платформу для культурних проєктів 211 floor
14:48 «Шахтар» – «Динамо»: де і коли дивитися Суперкубок України 2020
14:37 Культова комедія «Божевільний професор» отримає новий ремейк

Дженніфер Лопес запускає б'юті-бренд JLo Beauty

Американська актриса, співачка і бізнесвумен Дженніфер Лопес запускає б'юті-бренд JLo Beauty.

Вівторок, 25 серпня 2020, 12:49

Про це пише PEOPLE.

Так, в своєму Instagram-акаунті Дженніфер виклала два великих портрета, підписавши пост словами “сяйво заходу” і додавши тег з назвою бренду.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Sunset glow… #JLoBeauty coming soon

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Концепція JLo Beauty з’явилася давно – в кінці 2018 року, тоді Лопес розповіла, що працює над розробкою власних продуктів по догляду за шкірою. Але перед тим, як що-небудь запускати, їй потрібно було переконатися, що все абсолютно ідеально.

Хоча зірка не розкрила подробиць про JLo Beauty, згідно товарному знаку, який подано в Управління по патентах і товарних знаках США в грудні 2019 року, бренд буде пропонувати все, від косметики до засобів по догляду за шкірою.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Теги: JLo Beauty, б'юті-бренд, Дженіфер Лопес, косметика

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись