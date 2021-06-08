Фото він опублікував в Instagram.
“Моя ідея про камуфляжні обтягуючі труси була відкинута. І я радий, що це сталося. Я люблю цей костюм”, – написав актор.
Раніше актор показав щит Солдата хлопчика.
Підпис під фото в Instagram говорить: “Кожна вм’ятина, кожна подряпина, кожна мітка розповідають свою історію. Історію, яка закінчується моєю перемогою”.
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Нагадаємо, що Солдатський хлопчик (Soldier Boy) – це пародія на Капітана Америка з коміксів / фільмів Marvel.
Дата прем’єри нового сезону поки не повідомляється.