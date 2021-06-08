Дженсен Еклз поділився знімком свого супергеройського костюма з третього сезону серіалу "Хлопаки".

Фото він опублікував в Instagram.

“Моя ідея про камуфляжні обтягуючі труси була відкинута. І я радий, що це сталося. Я люблю цей костюм”, – написав актор.

Раніше актор показав щит Солдата хлопчика.

Підпис під фото в Instagram говорить: “Кожна вм’ятина, кожна подряпина, кожна мітка розповідають свою історію. Історію, яка закінчується моєю перемогою”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jensen Ackles (@jensenackles)

Нагадаємо, що Солдатський хлопчик (Soldier Boy) – це пародія на Капітана Америка з коміксів / фільмів Marvel.

Дата прем’єри нового сезону поки не повідомляється.