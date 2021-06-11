Про це повідомляє Just Jared.
Пісня і новий альбом спродюсировані хітмейкером Райаном Теддером.
“Я хотіла повернутися з піснею, яка здавалася б класичною, але сучасною. Сильний вокал і бажання зібратися на танцполі. Я не можу дочекатися, коли світ почує цю пісню, затанцює і голосно підспіває”, – зазначила співачка.
Додамо, що останній альбом Джессі Джей “This Christmas Day” вийшов в 2018 році. Всього за свою кар’єру співачка випустила п’ять платівок.
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