Британська співачка і авторка пісень Джессі Джей випустила першу пісню під назвою "I Want Love" з майбутнього п'ятого альбому.

Про це повідомляє Just Jared.

Пісня і новий альбом спродюсировані хітмейкером Райаном Теддером.

“Я хотіла повернутися з піснею, яка здавалася б класичною, але сучасною. Сильний вокал і бажання зібратися на танцполі. Я не можу дочекатися, коли світ почує цю пісню, затанцює і голосно підспіває”, – зазначила співачка.

Додамо, що останній альбом Джессі Джей “This Christmas Day” вийшов в 2018 році. Всього за свою кар’єру співачка випустила п’ять платівок.