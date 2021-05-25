Актор Джессі Племонс вызьме участь у серіалі HBO Max "Любов і смерть", головну роль в якому раніше отримала Елізабет Олсен.

Про це повідомляє портал Deadline.

розгорнеться в 1980 році в Техасі. Тоді мешканка невеликого містечка Кенді Монтгомері вбила сокирою свою подругу Бетті Гор, з якою до цього часто ходила до церкви.

Олсен зіграє домогосподарку Монтгомері, а Племонс втілить образ чоловіка жертви, Аллана Гора.

Режисером і виконавчим продюсером проєкту стала Леслі Лінка Глеттер (“Батьківщина”), а продюсером – Ніколь Кідман. Сценарій напише Девід Е. Келлі (“Велика маленька брехня”).