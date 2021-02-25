Про це пише Collider.

Раніше на головну роль був обраний Леонардо Ді Капріо, але тепер володарю “Оскара” дістанеться другорядна роль.

Картина буде заснована на однойменній книзі Девіда Грамма. Сценарій напише Ерік Рот.

Дія фільму розповість про індіанське плем’я Осейдж, котре проживає в штаті Оклахома. За сюжетом індіанці виявляють запаси нафти під землею і добре заробляють на її продажі. Після того, як в 1921 році Конгрес випускає постанову, за якою кожна людина, яка має хоча б половину індіанської крові, повинна мати білого фінансового представника, бізнес аборигенів опиняється під загрозою. А на землі індіанців відбуваються вбивства, які береться розслідувати ФБР.

Племонс зіграє агента ФБР Тома Вайта, який розслідує серію жорстоких вбивств.

ДіКапріо тепер гратиме племінника Роберта Де Ніро, який в свою чергу, зіграє власника ранчо, а Лілі Гладстон виконає роль дружини персонажа ДіКапріо.