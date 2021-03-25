Американська акторка Джесіка Альба, кар'єра якої почалася ще в 13 років, вперше розповіла, чому пішла з кіно.

Про це пише People.

“Моя мати хворіла на рак в дуже молодому віці. Багато жінок в моїй родині перехворіли різними видами раку, жоден з них не був генетичним”, – сказала Альба.

Актриса додала, що вона також “росла з хронічним захворюванням”.

“До 11 років мені зробили п’ять операцій. У мене була хронічна алергія, і в дитинстві мене часто госпіталізували. У якийсь момент я зрозуміла, що хочу жити, процвітати і проводити якомога більше часу з цією маленькою людиною, яку я привела в цей світ. Зрозуміла, що здоров’я – це важливо. Я хотіла, щоб моя дитина теж була здорова. Жахливо складно бути щасливим, коли ти хворієш”, – підкреслила Альба.

Вона також зазначила, що це саме ті причини, через які вона відмовилася від зйомок.

На даний момент Джессіка одружена з Кешем Ворреном і виховує з ним трьох дітей: 12-річну Онор, 10-річну Хевен і трирічного Хейса.

Теле- і кінокар’єра для Альби почалася в 13 років з її появи у фільмі “Загублений табір” і серіалі “Таємний світ Алекс Мак”. Пізніше Джессіка знімалася в різних фільмах, включаючи “Місто гріхів” (2005), “Фантастична четвірка” (2005), “Фантастична четвірка 2: Вторгнення Срібного серфера” і “Удачі, Чак” (2007).