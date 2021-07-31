Голлівудська акторка Джессіка Альба у шлюбі з Кешем Уорреном вже протягом 13 років. Але після народження дітей їх будні кардинально змінилися. Закохані жили, як співмешканці.

Про це повідомляє видання Insider.

Альба вийшла заміж, бувши на дев’ятому місяці вагітності. Після народження первістка вони з чоловіком могли спілкуватися лише вночі, коли дитина засинала на кілька годин.

Актриса додала, що після 13 років шлюбу особливо важливо підтримувати вогонь у стосунках.

“У нас в будинку все було рожевим протягом 2,5 років… А потім ми з чоловіком з коханців перетворилися на співмешканців”, – сказала Альба в шоу “До, під час та після народження дитини”.

Вона поділилася, що спершу спільно чоловіком влаштовували романтичні побачення, намагалися хоча б кілька годин не говорити про дітей та домашні справи, але з часом така “традиція” зникла з порядку денного.

Зараз пара виховує трьох дітей: 12-річну Онор, 10-річну Хевен і трирічного Хейса.

Теле- і кінокар’єра для Альби почалася в 13 років з її появи у фільмі “Загублений табір” і серіалі “Таємний світ Алекс Мак”. Пізніше Джессіка знімалася в різних фільмах, включаючи “Місто гріхів” (2005), “Фантастична четвірка” (2005), “Фантастична четвірка 2: Вторгнення Срібного серфера” і “Удачі, Чак” (2007).