Про це повідомляє видання Insider.
Альба вийшла заміж, бувши на дев’ятому місяці вагітності. Після народження первістка вони з чоловіком могли спілкуватися лише вночі, коли дитина засинала на кілька годин.
Актриса додала, що після 13 років шлюбу особливо важливо підтримувати вогонь у стосунках.
“У нас в будинку все було рожевим протягом 2,5 років… А потім ми з чоловіком з коханців перетворилися на співмешканців”, – сказала Альба в шоу “До, під час та після народження дитини”.
Вона поділилася, що спершу спільно чоловіком влаштовували романтичні побачення, намагалися хоча б кілька годин не говорити про дітей та домашні справи, але з часом така “традиція” зникла з порядку денного.
Зараз пара виховує трьох дітей: 12-річну Онор, 10-річну Хевен і трирічного Хейса.
Теле- і кінокар’єра для Альби почалася в 13 років з її появи у фільмі “Загублений табір” і серіалі “Таємний світ Алекс Мак”. Пізніше Джессіка знімалася в різних фільмах, включаючи “Місто гріхів” (2005), “Фантастична четвірка” (2005), “Фантастична четвірка 2: Вторгнення Срібного серфера” і “Удачі, Чак” (2007).
- Голлівудська акторка Джессіка Альба народила третю дитину напередодні 2018 року.