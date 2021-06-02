Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.
Малюк, вагою 3,6 кг і зростом 53 см, з’явився на світ ще в п’ятницю, 25 травня, в лікарні Св. Іоанна в Санта-Моніці, штат Каліфорнія.
Новоспечені батьки вирішили назвати свого первістка Майклом Джессі Маркварт.
“Майкі та я не можемо дочекатися, коли всі зустрінуться з ним, але поки ми будемо пристосовуватися до наших нових ролей батьків цього прекрасного хлопчика. Дякую за вашу любов і підтримку!” – зазначила співачка.
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У коментарі виданню ETOnline, Сатта розповіла, що малюк народився шляхом кесаревого розтину.
Співачка додала, що протягом першого триместру вона “постійно хворіла”, “але після цього це було просто захоплююче”.
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Додамо, що Сатта і Маркварт одружилися 14 вересня 2019 року.
- Раніше американська акторка Еммі Россум, відома за серіалом “Безсоромні”, та режисер Сем Есмейл стали батьками.