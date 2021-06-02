Американська співачка і танцівниця Джессіка Сатта, яка здобула популярність, виступаючи в поп-групі "Pussycat Dolls", та її чоловік Майкі Маркварт вперше стали батьками.

Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Малюк, вагою 3,6 кг і зростом 53 см, з’явився на світ ще в п’ятницю, 25 травня, в лікарні Св. Іоанна в Санта-Моніці, штат Каліфорнія.

Новоспечені батьки вирішили назвати свого первістка Майклом Джессі Маркварт.

“Майкі та я не можемо дочекатися, коли всі зустрінуться з ним, але поки ми будемо пристосовуватися до наших нових ролей батьків цього прекрасного хлопчика. Дякую за вашу любов і підтримку!” – зазначила співачка.

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У коментарі виданню ETOnline, Сатта розповіла, що малюк народився шляхом кесаревого розтину.

Співачка додала, що протягом першого триместру вона “постійно хворіла”, “але після цього це було просто захоплююче”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessica Sutta (@iamjessicasutta)

Додамо, що Сатта і Маркварт одружилися 14 вересня 2019 року.