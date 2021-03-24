Про це Сімпсон написала в Instagram.
Це буде оновлене видання книги в м’якій обкладинці.
Головне, чим збирається поділитися співачка – переживаннями через розлучення з колишнім чоловіком Ніком Лечі.
Зокрема, Сімпсон розповіла про те, що боялася залишатися одна. Пара розлучилася у 2005 році після семи років подружнього життя.
“Я не хотіла більше виходити заміж, але я також боялася залишитися наодинці з собою, навіть спати вночі … У будинку тиша. Все нерухоме. Я сиджу на самоті. Плачу. Відчуваю себе самотньою …” – написала співачка.
Співачка поділилася, що в той момент їй було дуже боляче через те, що колишній чоловік швидко знайшов собі іншу жінку.
“Так, Нік, ти вже з іншою? Схоже, ти забув про любов, про яку говорив зі мною … Це тільки тому, що я одна в темряві й нікому назвати мене “своєю”.
Зараз Сімпсон одружена з Еріком Джонсоном, і у них троє дітей: Берді Мей, 2 роки, Максвелл Дрю, 8 років, і Ейс Кнут, 7 років.
У новій передмові до книги Сімпсон сказала, що була схвильована відгуками читачів: “Я не знала, що це був лише початок розмови”.
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