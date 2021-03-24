Співачка Джессіка Сімпсон підготувала до друку оновлене видання своєї книги "Open Book". Вона додала туди відверті сторінки з особистого щоденника.

Про це Сімпсон написала в Instagram.

Це буде оновлене видання книги в м’якій обкладинці.

Головне, чим збирається поділитися співачка – переживаннями через розлучення з колишнім чоловіком Ніком Лечі.

Зокрема, Сімпсон розповіла про те, що боялася залишатися одна. Пара розлучилася у 2005 році після семи років подружнього життя.

“Я не хотіла більше виходити заміж, але я також боялася залишитися наодинці з собою, навіть спати вночі … У будинку тиша. Все нерухоме. Я сиджу на самоті. Плачу. Відчуваю себе самотньою …” – написала співачка.

Співачка поділилася, що в той момент їй було дуже боляче через те, що колишній чоловік швидко знайшов собі іншу жінку.

“Так, Нік, ти вже з іншою? Схоже, ти забув про любов, про яку говорив зі мною … Це тільки тому, що я одна в темряві й нікому назвати мене “своєю”.

Зараз Сімпсон одружена з Еріком Джонсоном, і у них троє дітей: Берді Мей, 2 роки, Максвелл Дрю, 8 років, і Ейс Кнут, 7 років.

У новій передмові до книги Сімпсон сказала, що була схвильована відгуками читачів: “Я не знала, що це був лише початок розмови”.